Antonio Conte dopo la vittoria con l’Inter:”Vecchi e nuovi ci dobbiamo integrare: l’importante è sempre lo spirito di squadra”

Antonio Conte dopo Napoli-Inter: il commento post gara dopo la bella vittoria sui nerazzurri per 3-1

Le sue parole: “In tre giorni come abbiamo fatto a recuperare? Come era possibile in 7 giorni demolire tutto ..piuttosto ! Da inizio anno tanti infortunati, anche con il PSV. Ieri Meret, oggi De Bruyne..nonostante questo abbiamo forza di reagire. Lukaku manca dall’inizio del campionato…e poi Buongiorno…Rrhamani.. Ohjlund. Dall’inizio sto dicendo che sarà una stagione complessa. La sconfitta con il PSV ci ha fatto incazzare. La testa non va mai persa. Le cadute ci fanno imparare. Oggi vinto contro una squadra fortissima. Per me la squadra più forte in assoluto. Oggi siamo stati bravi. Loro erano venuti per ammazzarci sportivamente. Non siamo morti. Siamo usciti con una vittoria. Rendendo orgogliosi i nostri tifosi. Daremo sempre tutto per la maglia del Napoli. Che ci siamo detti in settimana? Non giro le spalle al problema, abbiamo affrontato il problema con i vecchi e con i nuovi. Dobbiamo non perdere mai lo spirito che ci ha contraddistinto. I nuovi devono capire il nostro spirito. Oggi abbiamo dimostrato che siamo duri a morire. Quello che è accaduto con il PSV non mi era mai accaduto. L’importante era imparare da quanto avvenuto. McTominay e Neres hanno scompaginato i piani. Lautaro? Partita maschia, ci sta un po’di nervosismo. Dal punto di vista umano in due anni difficile conoscerlo..”

