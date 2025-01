Antonio Conte dopo la vittoria del suo Napoli con il Verona

Antonio Conte: la conferenza stampa

Conte: “Vincere questa partita un segnale di forza? Nelle ultime partite abbiamo dovuto far fronte ad alcuni infortuni. Fanno parte della stagione. È nei momenti di difficoltà che capisci il lavoro che stiamo facendo. Un lavoro che da i suoi frutti. C’era molta sfiducia nei confronti di Juan Jesus, sta dimostrando di essere molto affidabile. Lo stesso vale per Spinazzola, un gruppo solido. Squadra che sta crescendo. Un progetto che deve proseguire non considerando Napoli come tappa. Dobbiamo rendere questa squadra sempre competitiva mettendo pezzo su pezza non sperando nel miracolo. Se siamo tutti allineati, questo è solo l’inizio. La consapevolezza della crescita quotidiana ci dice che siamo sulla strada giusta. Il tifoso è giusto che sogni, dobbiamo alimentare i sogni lavorando con tempo pazienza e volontà. Siamo appena partiti. C’è il coinvolgimento di tutta la rosa. Oggi sono andati a tiro 8 giocatori diversi: quest’anno dobbiamo dare fastidio. Perdere giocatori importanti non ci deve far perdere gli obiettivi”.

