Antonio Conte dopo la vittoria del suo Napoli con l’Atalanta: “Preferisco far parlare i fatti”

Napoli-Atalanta: il commento di Antonio Conte: “Devono sentirsi tutti coinvolti, abbiamo bisogno di tutti, in particolare in emergenza”

Le sue parole:”Mi piace far parlare i fatti. Le chiacchiere non mi fanno impazzire. Le accetto perché faccio questo lavoro. È importante la realtà dei fatti. Abbiamo vinto una partita difficile contro un’ottima squadra. Per noi era importante. C’era energia positiva al Maradona. Primo tempo molto buono, secondo meno. Potevamo fare meglio. I ragazzi sono stati bravi. Questa energia ci deve essere, lo scorso anno ci ha fatto superare mille ostacoli. Anguissa mazzata tremenda. Gilmour e Spinazzola non sappiamo i tempi. Oggi abbiamo cambiato sistema negli ultimi giorni. Sono contento, il lavoro fatto ti consente questo. Sia Hojlund che Rrhamani sostituzioni precauzionali. Tanti giocatori nuovi. Son contento anche per Mazzocchi, oggi ha trovato spazio. Devono sentirsi tutti coinvolti, abbiamo bisogno di tutti, in particolare in emergenza. Non ho maschere, con i calciatori sono molto legato, abbiamo un rapporto vero. Complimenti, abbiamo vinto tutti. Abbiamo un’altra partita tra 48 ore. Non dovevo mettermi in pace con me stesso. Dopo Bologna le mie responsabilità erano nel fatto che non stavo riuscendo a tirar fuori il meglio dai ragazzi. Due settimane dove si è riflettuto, so di avere un gruppo pulito, onesto. Nessuno potrà mai rovinare il rapporto con i ragazzi. Andiamo avanti, ci sarà fatica, non siamo tanti”

Comments

comments