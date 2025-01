Antonio Conte dopo la vittoria per 2-1 sulla Juventus: “Abbiamo battuto una grande squadra”

Antonio Conte risponde alle domande dopo Napoli-Juventus dopo la vittoria

Conte: “Kvara? Gli auguriamo ogni bene. Mi è dispiaciuto sapere che la trattativa con il PSG era iniziata da tanto. Abbiamo un sogno nel cuore? Mai ammazzare l’entusiasmo nei tifosi, rimaniamo con i piedi per terra. Vorrei dare più minuti a qualcuno mi dispiace non riuscire a farlo. Oggi abbiamo battuto una grande squadra. Abbiamo messo fieno in cascina per entrare in Europa, una grande soddisfazione aver battuto una squadra top, ci da autostima. La prossima con la Roma, sarà difficile anche quella, a Bergamo abbiamo vinto meritatamente. Il Napoli è una squadra con la S maiuscola. Un acquisto? Penso che tutti noi siamo bravi a dire cosa manca, il mio ruolo di leader mi impone a pensare cosa ho in casa, e a fare la differenza con la squadra che ho a disposizione. Sono tutti felici di venire in guerra con me. Oggi ritmi alti, pressione a tutto campo, abbiamo visto una gara europea”.

Comments

comments