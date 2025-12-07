Antonio Conte dopo la vittoria:”A questi ragazzi devo dire solo grazie”

Antonio Conte dopo Napoli-Juventus in conferenza: “Bravi ai ragazzi, testa cuore e poi le gambe”

Le sue parole: Sicuramente abbiamo iniziato questo ciclo di partite che ci porteranno a giocare sempre contro squadre di livello importante. Calendario difficile, oggi contro la Juventus: grazie a questi ragazzi perché in un momento di grande difficoltà queste situazioni non stanno ammazzando noi. Responsabilità e grande crescita a livello calcistico. 5 vittorie consecutive: la squadra ha reagito e sta reagendo speriamo di recuperare Gutierrez, Lobo, gli altri sono lungo degenti. Il tifoso deve essere orgoglioso di questi ragazzi. Tutti si sono fatti carico di tutto. Al di là della vittoria il tifoso deve essere contento: testa cuore e poi arrivano le gambe. Elmas ha fatto una grande gara. Sto tranquillo perché i ragazzi dimostrano maturità. Chiudo al Maradona da imbattuto? Giocare qui è una spinta emotiva importante. Siamo soddisfatti. I ragazzi sono cresciuti: questo mi dà gioia. Nelle difficoltà si sono ancora responsabilizzati. Li ringrazio, sprizzano energia, in questo momento paura di niente e di nessuno”.

