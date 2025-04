Antonio Conte dopo la vittoria:”Stiamo trasferendo emozioni a noi e ai tifosi, è un qualcosa di bello”

Antonio Conte in conferenza: “Siamo matematicamente in Champions, un traguardo importante per noi e per il club”



Le dichiarazioni di Conte: “Condoglianze al Lecce per la prematura scomparsa del giovane fisioterapista che conoscevo bene. Per quel che riguarda la partita: ci godiamo il primo posto. Oggi vigilia strana, non ho visto l’inter. Ho lasciato ai ragazzj il libero arbitrio a chi voleva vederla. Nulla sarebbe cambiato, avevo detto ai ragazzi che dovevamo vincere e siamo stati aiutati dal pubblico per quella carica positiva che deve sostenerci. Per Anguissa e Buongiorno occorre fare valutazioni tra 24-48 ore. Alessandro aveva fastidio tendineo alla parte bassa del pube, vedremo”.

