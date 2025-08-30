Antonio Conte dopo Napoli-Cagliari in conferenza: “Vedo grande applicazione e fame non solo di chi già c’era ma pure da parte dei nuovi”

Antonio Conte commenta il match: la prima gara interna al Maradona. Napoli-Cagliari 1-0

Le sue parole: “Molte palle dentro in fase di costruzione. Tante occasioni. Anche sullo 0-0 sarei rimasto soddisfatto dalla prestazione. Non ci siamo disuniti mai. Non abbiamo concesso ripartenze e rischi. La squadra è sul pezzo. Vittoria frutto del lavoro. Oggi ha esordito Ambrosino. Gli ultimi 16 metri dovevamo essere più cattivi e precisi. Per noi sarà importante mostrare sempre ferocia, determinazione, abbiamo fatto una grande partita di perseveranza e fiducia. Dobbiamo continuare. Neres problema all’adduttore, non lo abbiamo rischiato ma poteva aiutarci. Noa Lang, è entrato bene, un buon impatto. Anche oggi lo stadio ci ha trascinato. Hanno segnato i centrocampisti? Qualcuno deve pur segnare…l’importante è che i gol arrivino. Lucca si sta applicando, bisogna avere pazienza. Occorre migliorare, sta a me sviluppare il materiale che ho a disposizione. Vedo grande applicazione e fame non solo di chi già c’era ma pure da parte dei nuovi”.

