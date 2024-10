Antonio Conte dopo Napoli-Lecce: “Godiamoci questa vittoria, da mezzanotte poi penseremo al Milan”

Antonio Conte: l’analisi del tecnico in conferenza: “Abbiamo fatto quello che dovevamo, abbiamo dominato dall’inizio alla fine”

Le sue dichiarazioni:

Se sono soddisfatto della prestazione? Come arriva il Napoli a Milano? Abbiamo fatto quello che dovevamo, abbiamo dominato dall’inizio alla fine. Non posso chiedere di più ai giocatori visti i numeri della gara, posso chiedere che quando le squadre si chiudono bisogna avere la pazienza e la calma. Sono contento perché sono partite molto difficili, attacchi tanto e rischi ripartenze rischiando di restare col cerino in mano. La classifica non c’entra nulla col Lecce, gli auguro il meglio e sono sicuro che otterranno la salvezza. Pensiamo a domenica, oggi è ancora sabato. Sarà lavorativa per chi non ha giocato, è una situazione nuova giocare dopo 3 giorni per noi. E’ un test importate contro un top club, andiamo a San Siro con la mentalità giusta.

“Oggi non posso chiedere di più. Queste sono partite difficili, se non sei bravo, puoi prendere ripartenze. Il Lecce non merita questa posizione. Martedì dopo 3 giorni dovremo scendere in campo contro una squadra forte. Partita vinta contro una squadra chiusa: Empoli e Lecce sembravano partite facili. Ci troviamo ad affrontare il Milan a San Siro, guardiamo di partita in partita cercando di migliorarci. È una squadra che si sta ricostruendo quest’anno. Sono contento della prestazione di Cyril Ngonge e David Neres. Ngonge penalizzato da un giallo. Ha grandi qualità. Neres determina la gara, ha qualità particolari, salta da fermo. I ragazzi mi danno risposte positive. Il Milan? Sarà una partita difficile: se concedi spazio a Leao ti può ferire, ma il Milan non è solo Leao. Ci vogliamo preparare al meglio e abbiamo solo lunedì. Ora godiamoci questa vittoria e da mezzanotte penseremo al Milan”.

