Antonio Conte: “Dopo una prestazione del genere, nonostante le difficoltà in questo periodo noi ci siamo”

Conte: “Un solo punto oggi. Influente la partita dal punto di vista della personalità. Dopo una prestazione del genere, nonostante le difficoltà in questo periodo noi ci siamo. Messaggio chiaro per noi stessi e per gli altri all’esterno. Ci troviamo in una posizione in classifica che mai avremmo immaginato. Mancano 11 partite dove abbiamo dimostrato che contro una squadra top (come rosa, completa) difficile da battere. Oggi siamo stati migliori di loro, lo abbiamo dimostrato (diversamente che a Como nel secondo tempo). Abbiamo avuto e dimostrato coraggio, trasmettendo emozioni ai tifosi. Questo ci deve responsabilizzare. Prima della partita venivi da una sconfitta, c’erano defezioni, si respirava un’aria strana. Siamo stati bravi a ribaltare questa situazione, non ci vogliamo arrendere. C’è una base. Possiamo inserire chi è arrivato a gennaio. Tutti uniti fino alla fine possiamo rompere le scatole. Il peso di questa gara? Importante arrivata questa prestazione contro un’ottima squadra. Loro tanti colpitori di testa quindi essendo sotto questa partita ci deve dare tanta autostima. Se vogliamo, possiamo. E possiamo alzare il livello. Motivo di orgoglio per noi”

