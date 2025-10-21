Antonio Conte: “Già quattro sconfitte. Questo segnale mi provoca dolore e spero che lo provochi a tutti”

Antonio Conte in conferenza dal Philips Stadion di Eindhoven dopo la pesante sconfitta 6-2 con il PSV

Anomalia dei tanti gol incasati, cosa è cambiato dall’anno scorso? “Sul secondo gol avevamo preso la palla, poi successivamente abbiamo fatto due gravi errori e sono ripartiti in contropiede. Quando concedi i gol concessi oggi fai fatica a dare spiegazioni, si possono anche essere errori singoli e non di squadra. L’anno scorso abbiamo giocato solo il campionato e siamo stati bravi e fortunati di avere sempre i titolari, avevamo meccanismi consolidati. Quest’anno per via di alcuni infortuni abbiamo far fronte a tante situazioni nuove, recuperare i giocatori velocemente. Certamente l’anno scorso c’era molta più solidità, quest’anno per via degli infortuni ci sta. Con lo Spporting abbiamo giocato con una difesa nuova, quest’anno Rrrhamani ha fatto solo due presenze, l’anno scorso ha sempre giocato. Bisogna inserire i nuovi e farli capire prime le cose, ci vorrà un po’ di tempo e un po’ di pazienza.”

E’ un evento singolo stasera? “Tutte le partite a prescindere devono essere analizzate, se la cataloghi come serata negativa ti prepari a prenderne un’altra. I ragazzi sanno che quello che penso lo dico sempre in maniera spontanea. Bisogna ritrovare lo spirito dell’anno scorso che ci ha permesso con pochissimi giocatori di fare qualcosa di straordinario. Siamo andati tutti oltre i limiti, io per primo. Non è facile ed è anche sbagliato inserire 9 giocatori nuovi, Ma lo dovevamo fare, inserire nove teste nuove non è semplici. Dobbiamo fare un bagno di umità, ve lo sto dicendo da tempo. Qualcuno a Napoli butta fumo, quella è una piazza alla quale bisogna dire sempre la verità. Con il club abbiamo fatto e condiviso delle scelte e ripeto che questa annata sarà molto complessa. Questa partita di stasera ci deve dare un’accelerata. I nuovi si devono inserire presto e bisogna lavorare tutti”.

Su McTominay: “Le glorie personali mi interessano zero. Scott come tutti bisogna che alzino i giri. Ripeto sarà un’annata molto difficoltosa, non metto le mani avanti. Dobbiamo essere bravi a gestire una stagione che sarà molto complessa. Stasera non è il primo segnale, già quattro sconfitte. Questo segnale mi provoca dolore e spero che lo provochi a tutti. Bisogna fare un’accelerazione per tornare al passato”.

Su Lucca: “I vecchi e i nuovi devono alzare i giri. Dobbiamo alzare i giri tutti al di là dell’espulsione. Se vogliamo a crescere e costruire qualcosa che può rendere orogliosa Napoli dobbiamo capire che dobbiamo tornare come l’anno scorso dove c’era solo il bene di Napoli. Deve tornare questo, il bene del singolo non serve a niente. Il bene di squadra serve e questo per varie cose montate si sono create tante situazioni che mi sono anche divertito a vederle visto che sono state talmente spudorate. Ripeto, Napoli e i napoletani non devono essere presi per il culo”.

