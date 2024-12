Antonio Conte: “Giocherà Juan Jesus. Vilo Ho massima fiducia nei ragazzi”

Antonio Conte prima di Genoa-Napoli: “Kvara verrà con noi”

Conte: “La nostra classifica? 35 punti valgono, i ragazzi sono cresciuti tanto, li vedo ogni giorno. Anche l’inciampo serve a migliorarsi. Lavoro con piacere, anche i ragazzi hanno grande entusiasmo. Il mercato di Gennaio? Jesus si è sempre allenato bene, ha dimostrato voglia, giocatore esperto. Sostituzione scontata. Situazione Kvara? Verrà con noi è a disposizione. Neres è cresciuto tanto, molto più coinvolto nella squadra. Ha capito che abbiamo bisogno di calciatori attivi. Mi da una doppia alternativa. Siamo molto contenti di lui. Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? Non so ma posso dire che tengo alla collaborazione tra fase offensiva e difensiva. Lo stiamo facendo molto bene. A Genova scendiamo in campo per dare il massimo, come sempre. Il mercato di gennaio? Se siamo a 35 punti è merito di tutti i ragazzi, ho massima fiducia in loro. Se a gennaio ci sono opportunità credibili e il club vuole cambiare valuteremo. So di poter contare su uomini veri. Faccio le scelte migliori per noi rispetto a chi sta meglio perché voglio vincere. Per me Jesus è la soluzione migliore per noi, ne sono convinto. Simeone? La sua crescita è sotto gli occhi di tutti. È un ragazzo educato con determinati valori. Romelu Lukaku si sta impegnando per dare il massimo. Non è mai solo, è accompagnato da 4-5 uomini nei suoi movimenti”.

