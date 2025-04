Antonio Conte: il Napoli lavora per dargli le giuste garanzie

Antonio Conte vuole restare a Napoli, ma chiede garanzie sul mercato (Il Mattino)

Nn solo Orsolini ed il pressing per Paixao: è stato chiesto a Manna di accelerare per presentarsi all’incontro a fine campionato con due esterni. Il tecnico infatti oltre ai nomi chiede anche i tempi giusti per gli acquisti. Non vuole arrivare ad agosto, come accaduto nell’estate scorsa.

Per questo servirà definire anche la situazione Osimhen: l’Al-Hilal in questo momento ha scavalcato tutti con l’offerta di 15mln di euro a stagione per tre anni per recitare un ruolo importante nel Mondiale per Club. Ci pensa anche la Juventus ma non sarà facile trattare con De Laurentiis. Il giocatore preferirebbe lo United, ma gli inglesi continuano a mettere sul piatto delle contropartite. Conte chiede due grandi centrocampisti, un altro grande centravanti, oltre agli esterni ed ovviamente un difensore (Solet e Beukema i nomi più caldi) oltre Marianucci già definito e che non dispiace.

Comments

comments