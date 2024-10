Antonio Conte in conferenza dopo Empoli-Napoli

Antonio Conte: le sue dichiarazioni dopo in match

Conte: “Risposte importanti dalla panchina. Ho visto una reazione nel secondo tempo. Dopo un primo tempo negativo. Ho cambiato qualcosa a livello tattico. Nella ripresa abbiamo fatto la partita, nel primo eravamo spettatori con tanti errori e tanto nervosismo. Questo è un campo ostico per tradizione? Nervosi per difendere il primo posto? Non so. Ci dobbiamo godere quello che stiamo facendo. Affrontando le partite pensando a noi stessi. Eravamo attenti sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Dobbiamo essere equilibrati, felici di aver visto qui 5000 tifosi azzurri. Non ci spaventa nulla, meno che mai l’affetto dei nostri tifosi. Nella ripresa importanti i cambi che erano utili per migliorare sotto tutti gli aspetti. Gilmour? Partita in crescendo, ha faticato a trovare le giuste misure. È la sua prima partita, non era facile qui. Tra il primo e secondo tempo ho parlato con i ragazzi e abbiamo cambiato direzione. Godiamoci il momento, insieme ai nostri tifosi. Kvara? Primo tempo come tutti. Nel secondo hanno performato tutti sopra la sufficienza. L’obiettivo è costruire una rosa che è stata smembrata e ricreare una base. I rigoristi sono Lukaku, Kvara e Di Lorenzo”.

