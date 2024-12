Antonio Conte in conferenza dopo la vittoria con il Venezia: “Abolirei il mercato di gennaio”

Antonio Conte: le sue dichiarazioni dopo il match

Conte: “Raspadori oggi in gol. Sembrava una partita stregata. Oggi classica partita da beffa. Ho poco da dire, non c’entra il Lecce, oggi partita più determinata, volevano stare bassi e poi partire veloci, direi bene. La tenuta nervosa è stata importante. Sono importante per Jack. Ha qualità, ha gol, qualità di trequartista, che può generare gol. Oggi caso lampante dopo 25 volte ci è andata bene. Vorremmo stare più tranquilli. Contento del gruppo? Manca fare qualche gol in più: mettere a pall into sacco! Siamo in testa con Atalanta, non cambia nulla, dobbiamo continuare a lavorare. Dopo 18 partite 41 punti, gruppo con grande disponibilità e con voglia di migliorare. Partite vinte ma difficili. Chiuso anno solare oggi. L’anno nuovo chiedo ai miei di essere migliori rispetto al giorno prima. Dobbiamo faticare. Nel 2025 spero di continuare a trovare questa disponibilità. Mercato? Deve essere qualcosa di migliorativo”.

