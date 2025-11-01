Antonio Conte in conferenza dopo Napoli-Como, finita 0-0: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi”

Antonio Conte commenta la partita

Le sue dichiarazioni: “Secondo tempo solo con il Napoli. Nessuna parata di Milinkovic-Savic. Due squadre a viso aperto, sono andate a pressare reciprocamente. Il loro portiere ha i guanti per caso.. è un giocatore, ha una gran qualità di giocata. Como è una realtà, tutti giocatori forti. Abbiamo fatto una partita seria. Noi dobbiamo recuperare energia. La voglia e lo spirito dei ragazzi non mi è dispiaciuto. Elmas e Gutierrez hanno fatto una buona partita. Rientrato Amir, pure Lobo nel finale. Bicchiere mezzo pieno? Si ho avuto risposte da parte dei ragazzi. La volontà di andare oltre l’ostacolo. So che ho dei guerrieri che vogliono continuare a crescere. Lukaku? Ci vuole ancora un po’. Ohjlund si vedeva che C’era un po’ di ruggine ma anche lui ha lottato. Mettere prima Lobo? Ho parlato ieri con lui, anche oggi. Aveva la volontà di giocare. Gilmour bene e anche Gutierrez. Lang, Amir, bene. Spinazzola ha avuto un piccolo problema al pube. Vediamo per martedì. Vorrei vedere lo stesso spirito e la stessa voglia”

