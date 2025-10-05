Antonio Conte dopo Napoli-Genoa: la vittoria della tenacia e della resilienza

Antonio Conte: l’allenatore commenta il match dopo la vittoria: “Penso che il Napoli debba essere protagonista anche se può concedere qualcosa”

Le sue parole:

“Riduttivo dire che De Bruyne oggi super.. occorre trovare equilibrio. Io parlo di squadra non di singoli, loro gol sulla ripartenza. Nel secondo tempo grande spirito di squadra. Già lo scorso anno pareggiarono…oggi volevano rovinarci la giornata. Ottimo secondo tempo nostro, energia nuova. Politano affaticamento. Lobo dolore zona pubalgica. VVedremo. Noi abbiamo due situazioni consolidate: 4 centrocampisti oppure 4-3-3. Sono due sistemi diversi. Con i 4 centrocampisti abbiamo più dominio e palleggio. Nel 4-3-3 più ampiezza con l’1 contro 1. Per fare cose importanti e fare cose competitive ci vuole equilibrio. Nelle ultime gare non abbiamo subito molto eppure ci hanno fatto gol. Penso che il Napoli debba essere protagonista anche se può concedere qualcosa”

