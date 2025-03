Antonio Conte in conferenza: “Il Milan? Massimo rispetto, mai paura”

Antonio Conte: le insidie di Napoli-Milan. Il match si giocherà domani sera alle 20:45 allo stadio Maradona

Conte: “Il recupero di alcuni giocatori? Neres fermo da un mese e mezzo, abbiamo lavorato, miglioramenti importanti. Vanno scelti i migliori a livello di forma e di garanzie. Una parte della partita la farà. Le nazionali? Anguissa ha avuto un affaticamento all’adduttore e va monitorato. Spinazzola ha avuto un colpo nell’ultima amichevole. Al momento è fuori. Okafor idem ha avuto un piccolo problema all’adduttore. Va messo a posto. Faremo al meglio quello che sappiamo fare sfruttando i giocatori che sono più in forma. Siamo a tre punti dalla capolista, ci crediamo, è ancora tutto in ballo. Ci affidiamo molto anche al tifo del nostro pubblico. Ho le idee chiare in base a ciò che ho visto in campo in questi giorni. Petto in fuori: affronteremo tutto sempre puntando al massimo. Il Milan è una squadra forte, a gennaio hanno rifatto il mercato. È una signora squadra con un ottimo allenatore. Soffriremo ma saremo forti per andare oltre l’ostacolo. Ci sono varie partite, siamo feroci e concentrati sul presente. Olivera? Pronto a giocare dall’inizio. In buone condizioni, a disposizione. La squadra dai due volti? Nell’ultimo periodo meritavamo di più. Ho rivisto la partita con il Venezia, potevamo vincerla. Nei 90′-95′ dobbiamo avere vari momenti, dobbiamo riconoscere le situazioni, essere preparati ad adeguarci”.

