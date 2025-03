Antonio Conte in conferenza: “Lotteremo col coltello tra i denti cercando di dare fastidio a tutti fino alla fine”

Antonio Conte in conferenza stampa: uno 0-0 che è un’occasione persa: “Se non fai gol diventa difficile, perché questo è un campo ostico”

“Calo nella ripresa? Penso che la partita l’abbiamo fatta dall’inizio alla fine. Questa sono partite dove se non fai gol, come hanno fatto Inter e Roma, poi fatichi a portarla a casa. Se non fai gol diventa difficile, perché questo è un campo ostico. Comunque le occasioni le hai create. Della prestazione sono contento, volevamo vincerla, c’è l’aspetto di non aver ripreso gol dopo 8 giornate. L’aspetto negativo è non aver segnato. Quello che mi ha dato molto fastidio è l’aver preso contropiede alla fine 6 contro 2, non deve mai accadere. Da quel momento abbiamo staccato il cervello, questo non lo posso accettare. Voglio che i miei giocatori diano il 100% fino alla fine, non voglio che accadono queste cose di instabilità mentale, non devono accadere”.

“La pausa? La prendiamo, rimangono 11 giocatori di movimento e sfrutteremo questa sosta per continuare a lavorare. Cercheremo di organizzare qualche amichevole per far entrare in condizione i giocatori arrivati a gennaio e recuperare Neres. L’approccio di oggi mi è piaciuto, eravamo entrati in campo per vincere. A volte ci riesci, a volte no. Ma come detto nel finale dobbiamo restare attaccati col cervello, non alleno e non voglio vedere questo”.

“Occasione persa? Partiamo dal presupposto che non guardiamo gli altri. Dico sempre che il pareggio è una mezza sconfitta, ma ci sono pareggi e pareggi. Il Venezia per valore della rosa e fisicità meriterebbe una posizione diversa in classifica. Ogni partita dobbiamo fare la prestazione, che abbiamo fatto, dobbiamo essere in fase realizzativa più incisivi. perché alla fine vince chi fa gol. Inter e Roma hanno sofferto, ma facendo gol hanno portato a casa il risultato. Dobbiamo continuare, dobbiamo dare fastidio fino alla fine. Cercheremo di mettere in campo sempre la squadra migliore, come ho detto non ci sono posti fissi. Andremo avanti fino alla fine e lotteremo col coltello tra i denti cercando di dare fastidio a tutti“.

“Come sta Rrahmani? Non ha avuto niente di che, dovrebbe essere affaticato. Potrebbe essere anche una contrattura, è da valutare in chiave nazionale”.

Comments

comments