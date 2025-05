Antonio Conte in conferenza prima di Napoli-Cagliari: l’ultimo passo verso il sogno

Antonio Conte in conferenza stampa pre partita: “Avrò due cuori, uno in tribuna e uno in panchina”

Le sue parole: “Abbiamo tanta voglia di scendere in campo: è la partita di fine stagione in una nuova piazza. Sentiamo la responsabilità di regalare a questa città qualcosa di storico. Chi vince domani? La mia esperienza mi ha detto che i campionati li vince chi ha meritato di più. Trentotto partite sono tante: devi dimostrare regolarità di risultati. Cosa serve di più domani? Sono specialista sia in vittorie che in sconfitte: cerco di essere specialista nell’aiutare il mio club, a fare del nostro meglio. Domani non sarò in panchina, dispiace, dopo un campionato del genere vorresti essere lì con i ragazzi con i tifosi ma c’è grande fiducia. Avrò due cuori, uno in tribuna e uno in panchina. Come ho passato gli ultimi giorni? Mi distraggo solo a cena e quando dormo, quando riesco, ride ndr, questa è la partita più importante della stagione e che tipo di stagione hai avuto. Ch’amma fa? Lavorare bene fase difensiva e fase offensiva, oggi stiamo parlando di qualcosa di speciale. Lo slogan? Se vogliamo possiamo. Il lavoro va finito! Stagione impegnativa, all’inizio dissi “ricevo ancora prima di dare” è stata una spinta importante, una pressione importante. Ho sentito tanta pressione, il peso sulle spalle. Qualsiasi cosa che veniva fatta era per Conte, non è cosi: tutto ciò che è stato fatto è stato per la crescita sportiva del club. Legame forte tra il Napoli e Napoli: possono cambiare calciatori e allenatori, ciò che non cambierà mai è la passione smisurata per il calcio e il calcio Napoli. I tifosi hanno avuto sempre fiducia, posso solo dir loro di continuare ad essere così. A Parma errore arbitrale? Ciò che avevo da dire l’ho detto, qualche arbitro ha anche apprezzato le mie dichiarazioni, gli arbitri italiani sono i migliori ma il Var deve migliorare. Nn ho ancora capito quando deve intervenire e quando no” .

Comments

comments