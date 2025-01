Antonio Conte: “Kvaratskhelia? E’ giusto che la situazione la risolvino tra di loro (il Club, Kvara e il suo entourage)” 

Antonio Conte in conferenza stampa prima di Napoli-Verona “Mi auguro di riuscire nell’intento che il Napoli non venga più vista come squadra di passaggio”

Antonio Conte:

“Perdere Kvara personaggio simbolo del Napoli? Se parlo è perché dico la verità altrimenti preferisco tacere. Stiamo parlando di un calciatore importante, la scorsa estate visto altre partenze (Zielinski e Osimhen) volevo certezze tecniche. Ho preteso la conferma di alcuni calciatori tra cui Kvara. All’epoca ho convinto certi calciatori a rimanere. Ci ho lavorato e sono contento di aver convinto alcuni a rimanere e sposare il progetto. Kvara ha chiesto di essere ceduto, me lo ha confermato personalmente. Provo una delusione, perché per lui c’era in programma un rinnovo che non c’è mai stato. Anche io non sono stato incisivo a convincere le due parti insieme. Devo fare un passo indietro. Non posso tenere con le catene chi non vuol restare. È stato un fulmine a ciel sereno. È giusto che la situazione la risolvino tra di loro (club kvara e suo entourage). Perdiamo un giocatore importante e andiamo avanti.

Questo mese per noi allenatori è terribile. Non ci dobbiamo far distrarre da niente e da nessuno. Saluto Caprile e Folorunsho auguro loro il meglio. Abbiamo preso dei calciatori all’altezza ma non vedo l’ora che termini il mercato di gennaio. Ora abbiamo una partita difficile, occorre grande concentrazione.

Sostituzione Kvara? Non ci ho pensato sono molto concentrato sul Verona, come sapete è troppo importante mettere fuoco in cascina. La situazione sarà monitorata al tempo giusto. Io ho fatto fin troppo.

Situazione infortuni Napoli? Non saranno disponibili Buongiorno, Kvara, Olivera. Pensavamo di risolvere problema Olivera, stava facendo bene e ci dispiace. È un’opportunità per Spinazzola che ha fatto bene contro la Fiorentina, e la deve sfruttare. Quando si ha una chance si deve sfruttare.

Le ambizioni del Napoli? Oggi restare fermi su delle posizioni potrebbe essere peggiorativo. In sei mesi abbiamo fatto un percorso. Devo valorizzare la rosa che ho a disposizione. Incatenare qualcuno sarebbe controproducente. È una situazione che oggi non si è chiarita. Per quello ho detto che faccio un passo indietro. Se dovesse rimanere Kvara sa che non mi sono opposto a niente ma chi lavora con me deve dare il 100×100.

Alibi? Non ce ne sono. Abbiamo iniziato un percorso: mi auguro di riuscire nell’intento che il Napoli non venga più vista come squadra di passaggio. È uno dei miei obiettivi.

