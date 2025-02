Antonio Conte: “La squadra è cresciuta in maniera importante, i ragazzi stanno lavorando, hanno voglia di crescere e migliorare”

Antonio Conte prima di Napoli-Roma: “Partecipo a tutte le problematiche societarie, cerco di essere parte attiva con la mia esperienza, con l’intento di risolvere”

Le sue dichiarazioni:

“Non mi isolo, partecipo a tutte le problematiche societarie, cerco di essere parte attiva con la mia esperienza, per risolvere il problema nel migliore dei modi (non togliere ma risolvere). Quando c’è un problema in un club uno prova a toglierlo; se lo risolvi domani non ti torna il problema.

Il mercato ha fatto danni? Abbiamo perso un giocatore importante come Kvara, e ad oggi non è stato sostituito, non dobbiamo buttare fumo negli occhi. A livello oggettivo c’è l’uscita di un campione. La squadra è cresciuta in maniera importante, i ragazzi stanno lavorando, hanno voglia di crescere e migliorare, al di là degli infortuni, nelle cessioni. Devo cercare, con quello che ho in casa, di fare, tutti insieme la differenza.

La Roma ritrovata? E’ una squadra che ha tanti valori e una rosa completa. Dobbiamo stare attenti. Due mesi fa quando li abbiamo affrontati era la prima partita di Ranieri: vengono da 7 vittorie, 23 gol fatti e 3 subiti. Lo scorso anno anche loro sono arrivati prima di noi. Come scenderemo in campo domani? Vogliamo fare una bella partita, tenere una buona intensità, loro hanno Dybala, Pellegrini, Angelino, calciatori di qualità molto esperti, dovremo fare grande attenzione.

Mercato? Aspettiamo la fine, a me sposta poco, la nostra è una nave in navigazione, sta al club prendere alcune decisioni, dico la mia, se mi viene questo, mi sono messo a disposizione, il mercato del Napoli non sarà mai il mercato delle big, ci sono dei parametri di acquisto, di stipendio, occorre valutare la volontà del calciatore. Testa bassa e pedalare: non possiamo sovvertire la realtà essendo poco costruttivi.

I 3 giorni di riposo dopo la Juve? I calciatori si sono guadagnati tre giorni di riposo, con merito. Abbiamo ripreso subito con doppio allenamento (ride, ndr) non sono uno che fa regali. Il Gruppo? Vuole continuare a crescere, è mentalizzato, Sta finendo il mercato, lo valuto positivamente, qualcuno che gioca meno poteva manifestare desiderio di andare altrove, questa è fonte di distrazione. Ora siamo tutti allineati verso la stessa direzione. Simeone e Politano, senso di appartenenza e forza del gruppo? Tutto può incidere in senso positivo e negativo vedere i ragazzi che ci mettono la determinazione e l’approccio giusto: sono cose positive, i ragazzi ragionano con il noi e non con l’io. E’ un aspetto positivo in questo percorso: si cresce tutti insieme, con unità di intenti. Valori da coltivare e sviluppare, al di là di chi va e di chi entra, chi viene deve sposare questi valori”

Comments

comments