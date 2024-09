Antonio Conte: le sue dichiarazioni dopo la vittoria del Napoli con il Monza

Antonio Conte in conferenza stampa per la disamina della partita. Napoli in vetta alla classifica con 13 punti

Conte: “Primo posto?Contento per i ragazzi che sono sempre molto disponibili. L’equilibrio dipende sempre da questo, lavorare su fase offensiva e difensiva. Politano oggi ha fatto un lavoro incredibile e anche il gol. Al servizio della squadra. Per McTominay e Gilmour il tempo che ho avuto a disposizione con loro è ancora poco. Questa è una squadra che può interpretare due moduli, ho variato nel corso del secondo tempo per non rischiare nulla. Entusiasmo del pubblico? Io di questa squadra sono già innamorato. E se lo dico è così. Si è creata una buona atmosfera. Si sta creando una buona alchimia. Lavoriamo affinché ciò che sognano i tifosi possa diventare realtà …al tempo stesso devo essere molto realista. Ho un minimo di esperienza, dobbiamo viaggiare con i piedi per terra. Andare veloci senza guardare gli altri. Oggi all’inizio i ragazzi sentivano all’inizio che vincendo potevamo andare in vetta, sentivano la pressione. La posizione di McTominay? Non è mai un caso se sta più avanti o più indietro: Scott è un giocatore duttile, completo. Può fare vari ruoli. I cambi di oggi perche tardi? Ero soddisfatto perché il Monza non ci ha mai impensierito. Se faccio sostituzioni c’è sempre un motivo. Tutto viene fatto per non rompere equilibrio o per accelerare se serve. È andata più che bene”.

Comments

comments