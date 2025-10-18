Antonio Conte nel post gara in conferenza: “C’è da giocare, migliorare, avere pazienza. Fase difensiva? Il gol lo abbiamo fatto noi”

Antonio Conte, dopo Torino-Napoli, ai microfoni di DAZN

Le sue parole: “Il primo tempo abbiamo creato delle situazioni me ci siamo linitati ad essere “bellini”, anche il gol l’abbiamo confezionato noi. Complimenti al Torino per la vittoria. Mercato? Non voglio tornarci ho detto cose semplici, normali; la stagione passa dalla crescita dei ragazzi. C’è da giocare, migliorare, avere pazienza. Fase difensiva? Ripeto, il gol lo abbiamo fatto noi, c’è stato un rimpallo, accidentalmente Gilmour ha servito l’avversario e tra le altre cose abbiamo avuto il maggior possesso palla”.

