Antonio Conte nel post match: “C’è tanto da lavorare”

Antonio Conte commenta la gara: il suo Napoli vince 3-2, con qualche sofferenza nel finale… ma agguanta il primato in classifica a 12 punti

Le sue parole: “Ci piace gioire e soffrire sempre tutti assieme. Ci siamo complicati la vita, riaprendo una partita che sembrava chiusa. Ad ogni modo 4 vittorie consecutive e punteggio pieno. Fase finale sofferta? Se è troppa consapevolezza o superficialità? Bella domanda. Non mi piace dare sentenze, parlerò con i ragazzi. Dobbiamo avere pazienza soprattutto con i nuovi. Fare considerazioni serie. Ci vuole equilibrio. C’è tanto da lavorare. Buongiorno? Speriamo nulla di grave”.

