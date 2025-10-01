Antonio Conte nel post match del suo Napoli vittorioso con lo Sporting Lisbona: “Vittoria di personalità, anche nell’emergenza”

Antonio Conte: le dichiarazioni in conferenza. Prima vittoria del Napoli quest’anno in Champions

Le sue parole: “Prestazione da squadra nonostante l’emergenza, questo deve far capire che il lavoro paga: lo Sporting Lisbona è una ottima squadra, per loro grande rispetto. Complimenti ai ragazzi, forza e morale. Si può sempre trovare la soluzione. De Bruyne non aveva nulla da farsi perdonare. Sono contento. Siamo protagonisti assoluti. Giocate di qualità e personalità. 4-1-4-1 bene, come il 4-3-3. Dobbiamo continuare cosi, con lo spirito dell’anno scorso. Jesus è intramontabile, teniamocelo stretto, i cambi sono stati giusti. Conosco Neres, se sta bene è una certezza, alternativa a Politano, meno difensivo; Noa sta digerendo il salto al campionato italiano. Sono giocatori che si stanno inserendo, vale la pena anche di rischiare. Con il Genoa troveremo la giusta soluzione. Impatto Hojlund oggi? Giocatore di 22 anni con potenzialità importante, sta trovando gli spazi giusto. Condoglianze a Lukaku per la scomparsa del papà. Rasmus una grande risorsa..è giocatore, sta a me migliorarlo. Lo stesso Lucca deve migliorare tanto. Anche Ambrosino e Vergara stanno crescendo”.

Comments

comments