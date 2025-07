Antonio Conte nella prima conferenza stampa a Dimaro Folgarida: “Amma Faticà? Ag4in…cchiù assaje!!!”

Antonio Conte, il condottiero del Napoli del 4° scudetto alla prima uscita pubblica della stagione: “L’obiettivo? E’ rendere orgoglioso il popolo napoletano!”

“Sedermi su una poltrona già comoda e collaudata? Prima o poi accadrà.. Quello che vogliamo diventare, iniziato nuovo progetto è creare basi solide, che possano durare nel tempo. E’ successo in passato sono un costruttore, mi auguro di farlo con il Napoli. Il primo anno abbiamo raggiunto un ottimo risultato, lavoriamo per solidificare queste fondamenta in tre anni. Il percorso continua con lo scudetto sul petto”

De Bruyne? “A fine anno vedremo che impatto avrà avuto. volevamo alzare la qualità della rosa, con lui lo abbiamo fatto. Si è calato bene nella nostra realtà, felici di averlo con noi. C’è tanto lavoro da fare, siamo pronti”.

De Bruyne, Marianucci, Noa Lang, Lucca, cosa portano? “De Bruyne è un calciatore ad alti livelli che vuole mettersi in gioco, sempre un piacere giocare in Italia, lui un prospetto già affermato, gli altri vengono per strutturare il Napoli per il presente e il futuro. C’è da lavorare ma la strada è quella giusta. Anche quando andrò via (tra 5-7-10 anni) chi arriverà troverà una struttura solida, lavoriamo in questa direzione”.

Quale squadra sarà più pericolosa? “Guardiamo a noi stessi, pensiamo a migliorare, crescere, partiamo favoriti, non ci sottraiamo abbiamo lo scudetto sulla maglia: l’esperienza non positiva di due anni fa (dopo il terzo scudetto) ci deve insegnare. Nulla sarà mai facile in assoluto”.

Quest’anno avremo più competizioni, come le gestiremo? “Partiamo favoriti, abbiamo fatto tanto per cucirci lo scudetto sulla maglia, l’annata deve essere molto stimolante dovremo vedere come lo difenderemo traendo insegnamenti da ogni cosa che abbiamo vissuto, saremo sempre molto umili”.

Gli obiettivi? “Il Presidente non mi fissa nessun obiettivo, da persona intelligente. L’obiettivo è rendere orgoglioso il popolo napoletano! Onorare la maglia”

Lo slogan dopo Amma Faticà? “Si…. Again! Amma Faticà…ma cchiù assaje!!! (applausi) Per rendere orgogliosi noi stessi e i nostri tifosi”

Una squadra più solida dell’anno scorso? “E’ importante certo. Vedevo al Rosatti le foto fatte qui lo scorso anno… riflettevo sulla rosa della scorsa stagione, quella che ha vinto lo scudetto, quella di oggi. Abbiamo tracciato una linea, alzato la qualità della rosa, tanti impegni da fare, scelte ponderate per creare una struttura che duri nel tempo”.

Preparazione, come è cambiata quest’anno? “Il ritiro è la base, poi durante la stagione non avremo più una settimana a disposizione visto che giocheremo più partite infrasettimanali. Lo scorso anno quando eravamo in difficoltà subentrava chi stava bene. Ognuno ha sfruttato il proprio spazio, è importante mantenere la rosa (tutta) allenata”.

L’attacco del Napoli? (Oggi primo giorno di Lucca ndr) Non c’è il titolare o il non titolare, ci sarà spazio per tutti. La rosa non è ancora oggi strutturata per tutte le competizioni, lo stiamo facendo, pensando al presente e al futuro. Alcuni nostri giocatori sono di prospettiva, devo essere bravo a farli crescere. Il mio lavoro sarà fondamentale. Lucca, Lang, Marianucci, Beukema, loro per primi vogliono crescere e migliorare. E’ importante quello che stiamo facendo nel tempo. Prendi Rrhamani…non era così quando lo abbiamo preso dal Verona. E’ il percorso che vogliono fare anche i nuovi, sposando la causa, onorando la maglia. Buongiorno ha subito l’operazione confidiamo nella possibilità che possa riprendere senza forzare. Gilmour idem è importante per noi”.

Tanti gol subiti nel campionato 2023-2024, nella stagione scudetto poi fatto un capolavoro, come si può migliorare? “Partiamo dopo un anno di lavoro dopo cose positive, non partiamo da zero, importante per i ragazzi che sono rimasti e con l’innesto dei nuovi. Bravi a capire dove dobbiamo migliorare, nel cercare di fare più gol”.

Qui in Val di Sole? “Rispetto allo scorso anno una struttura più attrezzata, innanzitutto il campo, in ottime condizioni, così la palestra, complimenti a chi ha migliorato la struttura, ce lo siamo meritato”.

Ancora De Bruyne: come si inserirà nel centrocampo del Napoli? Grande qualità, quando ha palla vede cose che altri non vedono, abbiamo 4 competizione, non diciamo chi è titolare e chi no, siamo attrezzati per le 4 competizioni, vogliamo essere non provinciali e molto costruttivi”.

