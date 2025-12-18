Antonio Conte: “Oggi molto bene come squadra!!”

Antonio Conte ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria con il Milan. Il Napoli incontrerà la vincente tra Inter e Bologna

Le sue parole: “C’è poco da dire ai ragazzi. Quando giochi ogni tre giorni ogni tanto è normale accusare delle battute a vuoto, potrà ricapitare. I ragazzi hanno dimostrato che volevano fare una partita seria, ci siamo goduti la serata contro una grande squadra. Facciamo un calcio non speculativo anche dispendioso, i ragazzi hanno dimostrato di volersi giocare la finale, ora recuperiamo le energie. Juan Jesus, Politano, Spinazzola in condizione come tutti gli altri? Stiamo bene fisicamente, quando giochi tanto qualcosa a livello di energia la puoi perdere. Abbiamo pagato con il Benfica e a Udine, anche se potevamo fare meglio. Oggi molto bene come squadra. Anche i nuovi sono più coinvolti nel progetto. Nelle difficoltà dobbiamo essere uniti. Lukaku? Averlo già con noi, per lo spogliatoio, è importante. Elmas?? Manca solo che lo metto in porta (ride ndr). E’ importante lo spirito… Spinazzola, Juan Jesus, Lobotka…tutti bene. Chi vorrei affrontare? E’ lo stesso, l’importante è giocarci il trofeo”.

