Antonio Conte: “Parma-Napoli, lottiamo per un obiettivo storico”

Antonio Conte: la conferenza stampa. McTominay? Un po’ affaticato ma troveremo la migliore soluzione anche su questo

Conte: “Preoccupazione e tensione? Certo stiamo giocando per qualcosa di importante! È un finale di stagione all’insegna di un obiettivo. Siamo già in Champions, un primo obiettivo è raggiunto. L’altro era dare fastidio. Ci siamo meritati questo stress che stiamo vivendo. Paura? C’è l’incognito, l’imponderabile. Il difensore del Genoa si sgancia intercetta palla e segna. L’imponderabile sia in positivo che in negativo. Il pari con il Genoa ci ha dato fastidio: abbiamo dominato. Ci sono partite in cui possono accadere queste cose, il calcio non è fatto di cose matematiche. Una vittoria avrebbe detto tanto: ora guardiamo avanti, il Parma è una squadra in forma. McTominay? Un po’ affaticato ma troveremo la migliore soluzione anche su questo. Neres ha recuperato ma non pronto dall’inizio. Il Parma lotta per salvarsi: troveremo una squadra combattiva che vorrà fare risultato. Come sta la squadra? Loro sanno che stanno giocando per un obiettivo non preventivabile. Per una piazza come Napoli è un obiettivo storico. Sappiamo cosa rappresenta. Si rimane nella storia di questa bellissima città. Come viviamo la vigilia? Sento una grande responsabilità. Sulle spalle gravita un peso: ho le spalle larghe per vivere queste situazioni, è un bel carico che in altre piazze non hai. Abbiamo voglia di ripagare anche se già abbiamo restituito una bella torta (la Champions ndr) con tutto quello che significa. Ora c’è bisogno della ciliegina. Rappresenta il fatto che potremmo essere ricordati per sempre a Napoli, sarebbe una cosa magnifica. Giochiamo in contemporanea con l’Inter, il risultato non può condizionare l’altro. Dobbiamo pensare a noi e fare del nostro meglio. McTominay lo metto in campo anche zoppo!”.

Comments

comments