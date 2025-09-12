Antonio Conte prima di Fiorentina-Napoli: “Ci sarà spazio per i nuovi, sarà un momento verità”

Antonio Conte: da domani sera inizia per gli azzurri (tra Campionato e Champions) un vero tour de force

Le sue parole prima di Fiorentina-Napoli: “Inizieremo a giocare ogni tre giorni ci sarà da inserire i ragazzi nuovi che sono arrivati. Dovremo avere pazienza, essere tolleranti nel giudizio in questo processo anche se le aspettative saranno alte. Inizia il momento verità (infortuni, rotazioni, gestione energie). Anno complesso, tanti ragazzi nuovo in una piazza come questa che è importante. Devo migliorare questi ragazzi nel minore tempo possibile. Siamo al secondo step, con lo scudetto sul petto. Chi giocherà in difesa? Rrhamani assenza importante; oggi è uno dei perni della squadra. Si gioca tanto, il rischio cresce. Sono arrivati Beukema e Marianucci. Abbiamo la possibilità di farli giocare. È importante che ci diano una mano. Fantacalcio? Siamo soggetti a pressioni assurde (ride ndr). La sosta per Buongiorno? Viene da una operazione, ha giocato gli ultimi 20 con il Cagliari, pronto per giocare. Elmas e Oljund? Li ho visti bene, pronti, più ci sarà spazio e tempo più saranno inseriti, ma a noi servono subito. I portieri? Abbiamo due ottimi portieri. Milinkovic-Savic si sta integrando, cercheremo di trovare tempo e modo di dare spazio anche a lui. Insidia Fiorentina? Squadra che ha fatto due finali europee negli ultimi anni, ha ottenuto ottimi risultati, ottimo mercato, squadra che lotterà per dare fastidio. Anguissa? Infortunio Lukaku ci ha portato a fare qualcosa di diverso. Elif preso perché duttile, oltre che esterno può fare centrocampista. Frank ha giocato martedì ieri e oggi si è allenato. Il ragazzo è a disposizione e sta bene”.

Comments

comments