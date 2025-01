Antonio Conte prima di Fiorentina-Napoli:”Ringrazio i miei ragazzi ogni giorno, diamo sempre il massimo”

Antonio Conte illustra le insidie dei viola di Palladino che incroceranno la strada del Napoli domani al Franchi. Fischio d’inizio ore 18:00

Le sue parole: “Politano non è tra i convocati. Non è l’unico intoppo. Non c’è neanche Kvara per affaticamento muscolare. Faremo del nostro meglio. Imprevisti che fanno parte della stagione. Fino ad ora abbiamo sopperito alle assenze nel migliore dei modi. Spinazzola? Nasce ala, bravo nella fase offensiva, ha qualità tecniche può essere una opzione. Domani finiremo girone d’andata. Il percorso deve darci autostima: andiamo partita dopo partita. Ora ci focalizziamo sulla partita di domani. Inter, Atalanta? Pensiamo a noi stessi, no a mettere pressione agli altri. Preferisco fare più punti possibili facendo il nostro meglio. Quanto temo la Fiorentina? Ho sempre rispetto degli altri, non temo nessuno. Ha giocatori forti, sta facendo bene, dobbiamo fare la nostra partita. Oggi abbiamo 41 punti grazie a tutta la rosa, non dobbiamo dipendere da niente e da nessuno. Dobbiamo cercare di sopperire a delle assenze che possono essere importanti senza abbatterci. Le parole belle di Palladino su di me? Ci siamo conosciuti quando stavo finendo la mia carriera da calciatore. Come allenatore ha bruciato le tappe, sta facendo bene. Gli auguro il meglio, dopo la nostra partita (ride ndr). Speriamo di trovare sempre allenatori che ci apprezzano, vuol dire che la nostra classifica sorride. Lukaku? I 41 punti sono frutto del lavoro di tutta la squadra, preferisco non rispondere sui singoli. Fare di più? Vuol dire essere primi da soli. Noi stiamo andando al massimo dei giri. I ragazzi stanno andando oltre le previsioni. Domani senza Buongiorno Kvara e Politano, se manca uno “stoccatore”? Quando parlo di percorso è incluso un po’ tutto. Quando si è in costruzione bisogna avere pazienza. Occorrerebbe chiedere al Presidente (ride ndr) si parla solo di scudetto e di vincere… bisogna lavorare, servono tempo e pazienza. Mancano dei tasselli sicuramente, i miei ragazzi me li bacio uno a uno per quello che stanno dimostrando” .

