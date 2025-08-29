Antonio Conte prima di Napoli-Cagliari: “Importante avere stesso piglio e determinazione della prima di campionato”

Antonio Conte: il Napoli allo stadio Maradona riparte da Napoli-Cagliari, la gara che aveva assegnato ai partenopei lo scudetto

Le sue parole:

“Il sorteggio Champions? Parlo a nome del Napoli e mio, siamo contenti di giocare questa manifestazione, la più importante. Grande voglia ed entusiasmo, tanta umiltà, cercando ad imparare da chi ha vinto questa competizione. Siamo concentrati ora sul Cagliari. La prima giornata? Sarà un campionato difficile, con grande equilibrio. Ci sarà da battagliare. Domani decimo sold-out. Ritrovare il Cagliari dopo 3 mesi sarà una grande gioia. Stessa voglia, determinazione, unità di intenti. Il connubio tra tifoso napoletano e prima squadra deve continuare ad esserci, è così, è importante. Ciò che è stato è stato, scordammoce o passato si dice. Voglia di superare l’ostacolo che abbiamo davanti. Gol di McTominay e De Bruyne su punizione, vero, chiedevamo (la scorsa stagione) più gol.. Abbiamo iniziato bene. Nella rosa di quest’anno abbiamo giocatori che hanno propensione al gol. Scott ha ripreso dove aveva lasciato. Ottimo esordio per Kevin. Meret? Chi gioca? Dovete aspettare la formazione di domani. Per me non è un problema. Siamo più strutturati e per questo contenti. Gutierrez? Sta recuperando, ha visto la palla. Dopo la sosta vedremo se potrà rientrare in gruppo. Occorre pazienza, credere nelle sensazioni del calciatore. Lui deve sentirsi pronto. Integrare gli ultimi durante la sosta? Occorre fare valutazioni e riportarli alla condizione degli altri. Così è stato lo scorso anno. Il 23 maggio siamo andati a prenderci la vittoria e lo scudetto: domani è un Cagliari orientato più al possesso palla, seconda di campionato, se andiamo con il giusto piglio cercheremo di fare una ottima prestazione. Buongiorno ha fatto passi in avanti, ha subito una operazione, lo vedo più sciolto. Vicino al rientro. C’è da fare una valutazione. Gioca chi oggi merita di piu”

