Antonio Conte prima di Napoli-Parma: “Lukaku è il centravanti perfetto per questo Napoli”

Antonio Conte al consueto appuntamento con i giornalisti:”Kvara? Un talento a disposizione della squadra che è quello che io cerco”



Così mister Conte: “Per Lukaku attendiamo annuncio ufficiale. La vittoria di Bologna? Partecipazione in allenamento sempre massimale: per me è una pretesa d’obbligo, sempre e comunque. Il risultato positivo modifica l’umore, mette entusiasmo. Questo da parte di tutti. Questo gruppo di lavoro non è mai mancato, come ho già detto. Mi danno tutto sono molto soddisfatti. Se il Napoli inizia ad essere il Napoli di Conte? Da un punto di vista tecnico ho sentito la squadra subito mia. Sto imparando a conoscere l’ambiente. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio su tutte le cose. È stato iniziato un lavoro importante di ricostruzione partendo da un gruppo: il tifoso deve essere positivo, stiamo mettendo delle basi. Non occorre farsi prendere da episodi positivi o negativi: fanno parte di un percorso. Mi auguro di poter seguire una visione con delle fondamenta solite. Questo deve rassicurare il tifoso del Napoli. La nostra squadra aveva subito 48 gol: siamo partiti dal ricostruire una certa solidità. È il presupposto per vincere. Stiamo lavorando su tutti gli aspetti: essere felici nella sofferenza era quello che avevamo perso, stiamo ritrovando uno spirito di squadra. Sono stato al murale di Maradona alle 2330 di sera, ci hanno scoperto (ride ndr) è un posto di culto, ci tenevo ad andarci con la mia famiglia. Li si respira un’aria incedibile, una forte energia. Pienone contro il Parma che appare oggi come una squadra forte, ha 4 punti, se gli lasci campo nelle ripartenze ti può fare male. Si compattano bene dietro e sono veloci in avanti: sarà una partita difficile, ci sarà bisogno di tutti, come in ogni partita. Kvara? Ragazzo perbene, si allena con la voglia di migliorarsi, è la base di una ulteriore crescita. Ha forti margini di miglioramento. Tatticamente sto provando a dargli più imprevedibilità possibile. Giocare nel campo ma anche andando sull’esterno. A 23 anni può diventare un vero top player. Un talento a disposizione della squadra che è quello che io cerco. Anche i più talentuosi della mia squadra sono così. Di Lorenzo? Ho insistito per Giovanni perché sapevo il suo spessore umano: un calciatore con i tempi giusti e molto intelligente. Non potevo mai prescindere da un giocatore forte come lui. Continuità di risultati? Sarebbe fondamentale. Partendo dalla vittoria con il Bologna e continuando su questa squadra. Capendo bene la partita che andiamo a fare. Simeone? Si spende e spande per tutto e tutti in ogni situazione. Giovanni e Jack sono importanti, devono stare nella nostra rosa. Per la punta il gol è fondamentale, altrettanto importante è il lavoro per la squadra. Giovanni da sempre tutto. Gli scheletri di Verona? Lavoriamo giornalmente per non tornare indietro. Attenzione al Parma. Ripeto, stiamo facendo un percorso. Mi auguro di non rivedere più quell’atteggiamento impaurito che ho visto a Verona. In questo momento non c’è alcun bisogno che mi senti con il Presidente. Lukaku ora è ufficiale? Ne possiamo parlare! Spero di averlo a disposizione già oggi per entrare in sintonia con il resto della squadra. Verrà con noi contro il Parma. Centravanti atipico: alto grosso ma io l’ho sempre definito di football americano, veloce. Abbiamo bisogno di uno come lui, versatile. Metto le mani sul fuoco per lui. Sa la responsabilità che ha. Con lui ci sono Simeone e Raspadori. Oggi sono molto più contento. Mercato? La società sa di cosa abbiamo bisogno”.

