Antonio Conte prima di Venezia-Napoli: “Sulla voglia e sulla determinazione non dobbiamo essere secondi a nessuno”

Le sue parole in conferenza stampa: “Mazzocchi e Anguissa sono convocati. Neres lo vedremo dopo la sosta. Tutte le partite in serie A nascondono insidie. Il Venezia si gioca la salvezza, mi aspetto una grande gara da parte dei miei. Guardiamo sempre noi stessi e il nostro percorso, seguiamo la nostra strada. La presenza di Raspadori, utile per Lukaku? Avere qualcuno al fianco fa bene, Romelu ha fatto delle buone prestazioni ma mi aspetto di più. Come dagli altri. Ognuno può fare sempre meglio. Tattica, tecnica o testa? Anche nelle difficoltà siamo stati bravi a trovare una soluzione. Mancano 10 partite, io guardo alla prossima, per me una finale mondiale, dobbiamo mostrare più fame di loro. Ho studiato chi ha avuto difficoltà lì. Non sarà una passeggiata di salute. 5 convocati del Napoli in Nazionale? Se possiamo dare una mano è motivo di orgoglio. L’unico richiamato in più è stato Politano, che sta facendo una bella stagione, anche da lui mi aspetto sempre meglio. Il mio futuro? Non devo rispondere nulla. Sono giochi mediatici e ci stanno, ne prendo atto. Tutte le partite diventano difficili da giocare, non cambia contro chi giochi. Dipende molto da noi. Le partite si possono anche perdere ma per merito altrui. Sulla voglia e sulla determinazione non dobbiamo essere secondi a nessuno. Il terremoto? Io non ho mai sentito nulla. Speriamo che siano scosse di assestamento che ci lascino tranquilli tutti. Soddisfazione per questo gruppo? Per noi fondamentale tenere vivo tutto il gruppo, come capita abbiamo trovato sostituzione per gli infortunati nel modo migliore. Importante non mollare, tenere tutti sul pezzo. Soddisfatti per coloro che hanno lavorato bene e si sono fatti trovare pronti”.

