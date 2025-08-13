Antonio Conte: “Sarò contento se, alla fine del mio ciclo, avrò dato stabilità calcistica al Napoli, è il mio obiettivo”

Antonio Conte in conferenza stampa a Castel di Sangro, nel 15esimo giorno del secondo ritiro estivo. “Lang? viene dal calcio olandese, deve ambientarsi, ha qualità, occorre avere pazienza”

Le sue parole: “Finiamo un periodo di lavoro importante (pre-season), per quelli che c’erano già, per inserire i nuovi. E’ un cantiere aperto, si, stiamo lavorando bene. Contento per i ragazzi, molto seri. Con i nuovi ci vuole un po’ di tempo per farli entrare nei meccanismi. Soluzioni diverse? Coesistenza si 4 centrocampisti? L’equilibrio devono averlo tutte le squadre competitive, vero, proviamo vare soluzioni, anche questa, l’annata sarà lunga, abbiamo lavorato tanto sul 4-3-3 ma stiamo cercando anche altre soluzioni lì dove vorremo rinunciare ad un esterno e inserire un centrocampista. Vediamo di ottimizzare. Equilibrio alla base di tutto. Mercato? Il bilancio è semplice, abbiamo preso 13 giocatori, venduti 7. Abbiamo rinnovato il prestito di Lindtrom e Cajuste, fatto nuovi prestiti (Ngonge e Rafa Marin) siamo un club che sta continuando la famosa ricostruzione. Abbiamo vinto lo scudetto dopo il primo anno di ricostruzione …una cosa straordinaria. Ora dobbiamo fare secondo e terzo step. Sarò contento se, alla fine del mio ciclo, avrò dato stabilità calcistica al Napoli, questo è il mio obiettivo. Occorre completare la rosa. Cerchiamo di fare le cose per bene rispettando lo stile Napoli, affinchè sia sempre competitivo. I giocatori arrivati oggi integrano la rosa in prospettiva, non la stravolgono oggi. De Bruyne è un acquisto diverso ovviamente. Oggi abbiamo la necessità di completare la rosa. Lang viene dal calcio olandese, deve ambientarsi, ha qualità occorre avere pazienza. Milinkovic-Savic: non è venuto gratis, dividerà l’annata con Meret, ci saranno delle partite in cui giocherà l’uno, partite in cui giocherà l’altro. Se ci saranno dei dislivelli importanti allora giocherà solo uno. Raspadori e Simeone? Li ringrazio, hanno contribuito sia loro che Kvara, ma anche Ngonge, Rafa Marin. Ho per loro un grande affetto. Chi è andato via, per diversi motivi ha chiesto di andare via. Non tratterrò nessuno, trovando la quadra economica per il club. E’ giusto che ognuno scelga la migliore strada per sè. Kvara-Lang? Non possiamo fare un paragone, a partire dal punto di vista economico. Noa Lang deve crescere, per diventare il nuovo Kvara. C’era una lista con Ndoye: la cifra non era da Napoli, è andato altrove. Siamo orgogliosi di essere n un club che fa quadrare i conti. Juve Inter e Milan saranno sempre top club competitivi, sarò felice quando saremo anche noi competitivi in pianta stabile, dando fastidio. La gestione del minutaggio? Nei due ritiri stiamo riuscendo a dare a tutti gli elementi i 90′ nelle gambe, oggi allenamento con il Giugliano, domani altro allenamento. Oggi sto più tranquillo se punto sull’usato sicuro. Abbiamo preso giocatori che fanno parte del nostro modus operandi. Li faremo crescere. Lucca è da curare e strutturare, c’è tanto lavoro di fare, come lui anche altri. Vergara? L’ho visto di più, è un ragazzo con delle qualità, la mia volontà è che rimanga, che lavori con noi (come Hasa) può darci una mano. Ambrosino è di buona prospettiva, bisogna capire quale sia la cosa migliore per lui (restare o andare via). I calciatori devono essere convinti di fare questo percorso. Lukaku? Spesa resa, 30 milioni, per noi top. Deve capire che è uno dei più rappresentativi, il vecchio gruppo deve assumersi la responsabilità, deve crescere la loro leadership. Romelu può fare anche meglio. C’è una fase offensiva e fase difensiva, occorre farlo tutti assieme. Buongiorno? E’ in dirittura di arrivo. Rispettiamo il sentiment del calciatore. Prossimo al recupero totale. Per sostituirlo Juan Jesus e Beukema? Ho già risposto in precedenza.

Sulle strutture a Castel di Sangro “Ottime, c’è la possibilità di avere un campo centrale ed altri due, uno per i lavori fisici, uno quando vogliamo lavorare più nascosti e abbiamo ciò che ci serve, pure la zona palestra. Siamo molto contenti. Ci fa piacere che sia anche vicino Napoli e tutti i tifosi sono venuti, ma pure a Dimaro, abbiamo un orgoglio nell’essere seguito così in maniera numerosa. Averli vicini ci dà energia, pure l’albergo è perfetto.

Sul Pallone d’Oro: “E’ un merito che va ai ragazzi, aver vinto in maniera così straordinaria e inaspettata ha portato alla ribalta l’allenatore per questo premio e ringrazio tutti coloro che hanno permesso questo inserimento nelle nominations poi per il resto penso che Luis Enrique abbia fatto qualcosa di straordinario, tanto di cappello, ma nel nostro abbiamo fatto anche noi qualcosa di straordinario, ringrazio i ragazzi ed il club”.

“De Bruyne ? E’ un ragazzo che s’è calato totalmente nella nostra realtà, anche se veniva da un’esperienza diversa, da compagni diversi al fianco, una situazione molto più… ma s’è calato totalmente, lavora in maniera seria, ha capito l’importanza del lavoro, mai una parola fuori posto, sorriso sulle labbra, inserimento molto apprezzato da chi già c’era, sai parliamo di uno che a 34 anni ha avuto una carriera top e invece s’è rimesso in gioco e va dato merito a lui. Non ha saltato 1 secondo di allenamento, ha fatto sempre tutto, disponibile e ci auguriamo di trovare la quadra su tutto, con i 4 centrocampisti o con i 3 ci saranno tante partite e valuteremo… ma è un ragazzo eccezionale, ha sorpreso tutti”.

