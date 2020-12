Antonio Conte: “Scontri diretti importanti dal punto di vista mentale, out Vidal e Sanchez”

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte in conferenza stampa ha presentato la gara di campionato Inter-Napoli in programma domani al Meazza di Milano.

“Inter-Napoli sarà uno scontro tra due squadre che devono avere l’ambizione di essere protagoniste fino alla fine.

Il Napoli nel recente passato è stato per anni l’antagonista della Juve in campionato tranne l’anno scorso, quando ha avuto una battuta d’arresto e noi abbiamo preso il loro posto.

Affrontare una squadra che ha la tua stessa ambizione ci deve dare uno stimolo e un parametro su cui fare anche delle valutazioni.

Noi obbligati a vincere il campionato? Quando sento questa cosa mi viene da sorridere. Io penso che ci sono tante squadre alla fine vince una. Negli ultimi nove anni è stata sempre la stessa. Quindi che per noi ci sia quasi l’obbligo di vincere mi fa sorridere.

Io penso che noi dobbiamo lavorare e cercare di trovare in noi stessi un equilibrio. Dobbiamo sapere che dobbiamo lavorare se abbiamo l’ambizione di essere protagonisti, non esaltandoci quando arriva una vittoria e non deprimendoci quando arriva una battuta d’arresto.

Sanchez e Vidal con problemi muscolari penso che sarebbe un rischio provare a farli giocare, rischieremmo di perderli per un altro mese. Più chances di recupero invece per Hakimi, uscito per una botta nel match con il Cagliari.

Quest’anno c’è più equilibrio. Gli scontri diretti sono molto importanti non solo per la classifica, ma anche sotto il punto di vista mentale. Vincere gli scontri diretti ti aiuta dal punto di vista psicologico perché ti dà certezze”.

