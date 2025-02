Antonio Conte: “Siamo in mare aperto, io come comandante, sia con mare calmo che in tempesta, devo indicare la rotta giusta”

Antonio Conte in conferenza stampa prima di Lazio-Napoli: “Critiche ai calciatori? Nessuno deve demoralizzarsi per qualche voto basso sui media, è importante quello che penso io di loro”

Antonio Conte: “I ragazzi hanno sposato sin da subito il verbo lavorare, questo ci porta ad avere una classifica bellissima. Dobbiamo sopperire alle assenze, trovando una soluzione, forte del lavoro fatto in questi 7 mesi. Ho cambiato anche modulo quest’anno, nelle difficoltà possiamo proporre cambiamenti. Differenze tattiche? E’ una situazione tangibile, per via degli infortuni, è inevitabile che vanno trovate soluzioni, volte a sfruttare al massimo le qualità dei calciatori. Metteremo l’abito giusto, ci sarà l’opportunità per chi fino ad ora non ha avuto molte siddisfazioni, mettendo i calciatori a proprio agio. Occasione per Jack Raspadori? Molti non hanno avuto minutaggio perchè ho confermato quasi sempre gli stessi 11. E’ una grande opportunità per questi ragazzi. Nessuvo deve demoralizzarsi per qualche voto basso sui media, è importante quello che penso io di loro. Posizione Raspadori più centrale? Mi sono espresso verso Jack sempre nello stesso modo: i calciatori bravi provo a tenerli – per quel che riguarda il mercato. Jack ha sempre fatto il suo dovere. Se alleni bene i calciatori si esaltano le loro caratteristiche. Il Var? Ho già detto quello che dovevo dire, non voglio rientrare nelle discussioni. Mi fa sorridere che molti sono venuti sulla mia linea quando sono stati toccati personalmente, pure alcuni media si sono schierati quando sono state toccate alcune squadre, quando ho parlato io invece non c’è stata tutta questa solidarietà, fa capire la discrepanza quando sei a Napoli.



La Lazio? Squadra forte, ottima rosa. Domani è un’altra partita, preparata come facciamo sempre. Andiamo ad affrontarla con le nostre armi, i nostri mezzi, avendola preparata come sempre nella giusta maniera. Fiducia nei nostri mezzi, sapendo che è forte e siamo in trasferta, ma come fatto con altre lo faremo anche domani.

Critiche alla squadra? Mi dispiace che dopo diversi mesi non è cambiato nulla. In tempi non sospetti, tre mesi fa, ho parlato di non compattezza ambientale, già lo dissi. Divieto ai tifosi? Lo trovo assurdo, vietare 8 trasferte consecutive ai tifosi del Napoli: chiedo equità di provvedimento, se devono essere dati schiaffi va fatto in modo equo a tutti. Noi andiamo sempre in trasferta senza i tifosi residenti a Napoli, chiedo equità, uniformità, senza colpire sempre gli stessi. Per fortuna il popolo napoletano è ovunque.

Se mi sento ancora garante per i miei ragazzi? La barca è in navigazione, siamo in alto mare, occorre saper comandare la nave che è in viaggio. Dobbiamo vedere il porto e attraccare, sani e salvi, poi capiremo cosa è successo durante il viaggio. Io come comandante, sia con mare calmo che in tempesta, devo indicare la rotta giusta, dicendo grazie ai ragazzi per l’attaccamento al Napoli. Teniamoceli stretti. Se siamo lì è grazie a loro .

Con la Lazio che sfida sfida mi aspetto? E’ una squadra forte, l’ho detto, si sono confermati. Non è una meteora, una sconfita figlia di una giornata storta nostra o super loro; hanno tenuto quello standard quindi sarà difficile, un campo notoriamente difficile per tanti aspetti, ma anche noi abbiamo dimostrato di essere tosti in ogni situazione, con o senza qualcuno, chi ci ha affrontato ha sempre capito che siamo pronti a tutto”.

