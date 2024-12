Antonio Conte: “Sono molto soddisfatto, mi è piaciuta la prestazione. I ragazzi hanno tanta voglia di migliorare e di fare”

Conte in conferenza: “C’è stata una risposta matura da parte di ragazzi che hanno tanta voglia di migliorare e di fare”

Se è stata una vittoria pesante? “Sicuramente oggi rispetto alla partita della Roma nella quale avevo chiesto più cinismo, ho visto qualcosa di diverso, anche perché abbiamo lavorato molto. Stiamo crescendo nei singoli e di squadra, ho sempre detto che la nostra crescita avverrà con la crescita dei singoli. Sono molto contento, solo un grandissimo Savic ha lasciato la partita 1-0 contro un’ottima squadra. Temevo molto questa partita, l’avevo detto ai ragazzi e anche Buongiorno aveva parlato dell’ambiente granata. Avevo messo un po’ in guardia i ragazzi, c’è stata una risposta matura da parte di ragazzi che hanno tanta voglia di migliorare e di fare”.

Su McTominay… “A me quello che piace e che ha portato ad avere dei risultati in passato, squadre che dimostrano di essere squadre. Spesso quando trovi una squadra sai che sarà dura la partita, stiamo lavorando per diventare una squadra tosta su tutti i punti di vista. Questa squadra gioca a calcio, oggi abbiamo creato tanto dal punto di vista offensivo. Per il resto continuiamo a lavorare, vedere la crescita di questi ragazzi è quello che mi rende più orgoglioso. Scott è un ragazzo che nello United non era protagonista, io lo conoscevo bene avendo frequentato la Premier. E’ un ragazzo che ha qualità, siamo stati bravi e fortunati perchè il ragazzo ha accettato di venire dopo un decimo posto, poteva vedere Napoli con un declassamento ed invece hanno fatto come lui anche Billy, Romelu e David. Sono convinto che il tempo darà ragione a tutti”.

Se qualcuno giocherà maggiormente in vista della Coppa Italia? “Sicuramente, l’unica difficoltà che sto avendo è che quando vedi un gruppo di 21 ragazzi che sono dei soldati meriterebbero più spazio. Non facendo le coppe non ci sono molte possibilità, questo non significa che snobberemo la Coppa Italia. Sono contento di schierare giocatori. lo farò anche giovedì con l’obiettivo di passare il turno e capire i miglioramenti che sta facendo tutta la rosa”.

Se è un Napoli da scudetto? “Oggi era la 14ª partita, vedendo un po’ le altre squadre come si sono attrezzate anche per le coppe, noi se dovessimo essere bravi ad entrare in Europa l’anno prossimo è una rosa da rafforzare, lo deve sapere il presidente. Oggi abbiamo 21 giocatori di movimento, dobbiamo continuare a lavorare. E’ un motivo si soddisfazione essere lì perché stiamo anche reggendo la pressione che è un motivo di crescita. E’ palese che quello che stiamo facendo è in crescita al di là del risultato. Oggi abbiamo attaccato con più uomini e il portiere è stato davvero bravo. Non sono mai contento, loro lo sanno ma si lavora per farmi esserlo. Vanoli è molto bravo, lavora molto bene e gli auguro sempre il bene”.

Su Kvara: “Ha fatto un’ottima prestazione, mi è piaciuto come ha attaccato l’area come aveva fatto anche con la Roma. Quello che stiamo facendo può produrre gioie anche a livello personale. Se facciamo le cose nelle giusta maniera possiamo dare fastidio”.

