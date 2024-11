Antonio Conte su Torino-Napoli: “Rispetto per la qualità dell’avversario e della loro storia”

Antonio Conte prima di Torino-Napoli: “I ragazzi hanno voglia di migliorarsi, di alzare il livello”.

Le sue dichiarazioni: “Come facciamo a non farci condizionare? Ci sono 6 squadre in pochissimi punti. A mio parere non penso che la situazione sarà questa per sempre. Già alla fine del girone di andata si delineerà una condizione diversa. La rosa è cresciuta: il livello dei singoli calciatori è cresciuta. Torino-Napoli? L’allenatore è un ragazzo serio, grande lavoratore. L’ho conosciuto quando ero CT della Nazionale. Ha lavorato con me, poi ha intrapreso una strada diversa. Mi ha dato qualcosa in quegli anni. Se sono il fuoriclasse di questa squadra? Il martedì mercoledì e giovedì europeo ha confermato che il livello tecnico tattico è molto elevato. Abbiamo vinto contro la Roma che ieri in casa del Tottenham hanno pareggiato. Idem Lazio e Fiorentina hanno fatto bene. Le squadre italiane sono forti. Tutto questo fa parte di un percorso. Un domani ci aggiungeremo anche noi. KVARA? Con la Roma voleva segnare, quindi era un po’ deluso. Ha 23 anni può crescere tanto, sta lavorando per alzare il suo livello. Cinismo? Negli ultimi 30 metri dobbiamo migliorare, chi ha talento il colpo lo deve avere, stiamo lavorando anche su questo. Dobbiamo migliorare. Quello che mi lascia sereno è vedere l’applicazione di questi ragazzi. Quando vedo questo sono un allenatore felice. Hanno voglia di migliorarsi, alzare il livello. Il Toro? Ha buona qualità, è a metà classifica. Loro sono partiti bene poi si è fatto male Duvan Zapata. Rispetto per la qualità dell’avversario e della loro storia. Lo scorso fu una partita particolare: abbiamo iniziato un nuovo percorso. Quella situazione frutto di episodi, come ora il Manchester City. Ci sono momenti negativi da cui bisogna essere bravi a ripartire. Abbiamo capito che bisognava resettare e andare avanti anche noi. Concentrati. Raspadori? Per me lui è un giocatore forte, importante, il mio intento è rafforzare e non indebolire il Napoli. Senza coppe se non la Coppa Italia, difficile dare minutaggio. Su di lui ho una mia idea. Sono contento di lui. Ognuno sta facendo la sua parte. Giocatori mancini? Dipende dall’idea che hai, se sanno utilizzare entrambi i piedi meglio”.

