Antonio Conte: “Una grande vittoria del gruppo”

Antonio Conte in conferenza nel post match dopo un 3-1 sull’Empoli convincente e meritato

Le sue dichiarazioni:”Prestazione di altissimo livello, il pubblico sarà rimasto contento. Alla fine del primo tempo ho detto, siamo zero a zero. Avevo chiesto i gol di McTominay? Oggi è la vittoria di tutto il gruppo. Non finirò mai di ringraziare i ragazzi. Rafa Marin è entrato in un momento difficile e ha risposto presente. Alla fine del campionato mi aspetto che giocatori di spessore spostino gli equilibri. Mancano 6 partite. Stiamo rendendo vivo il campionato. Juan Jesus oggi non era positivo dopo l’infortunio. Vediamo domani Buongiorno. Nel caso a Monza se fosse il momento di Rafa Marin non ci sarebbero problemi, è stato in silenzio, ha mangiato molta erba, sia lui che la rosa è cresciuta molto”.

