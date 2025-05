Antonio Conte:”Vogliamo continuare a sognare e a dare soddisfazione alla gente di Napoli”

Antonio Conte dopo il pareggio tra Napoli e Genoa in conferenza stampa

Le sue dichiarazioni: “Continueremo a lavorare e a preparare la partita come abbiamo sempre fatto. Mancano due partite: siamo sempre stati tra primo e secondo posto. Ci siamo giocati il bonus del pareggio: oggi meritavamo di più. Oggi 22 tiri noi; loro solo due. I numeri parlano chiaro. Potevamo fare meglio. C’è stato l’imprevisto di Lobotka, noi abbiamo trovato soluzioni sempre; cercheremo di farlo anche adesso. Che vinca chi lo merita. Con il senno di poi potevamo gestire meglio sui gol subiti. Alla fine abbiamo avuto modo si segnare, oggi non siamo stati particolarmente cinici. C’è amarezza poi da martedì lavoreremo sapendo che abbiamo tutto nelle nostre mani . Vogliamo continuare a sognare e a dare soddisfazione alla gente di Napoli. Se la squadra ha avuto paura? Non riusciamo mai a fare due tempi come Dio comanda: il pareggio ha creato un po’ di ansia, ma non è che ho visto chissà di negativo. Si deve fare qualche gol in più, per evitare di restare in bilico”.

Comments

comments