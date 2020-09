Antonio Corbo: “Napoli ancora da inventare a una settimana dal campionato”

Nel suo editoriale che è possibile leggere in versione integrale su Repubblica oggi in edicola, Antonio Corbo fa il punto sul Napoli a sette giorni dall’esordio in campionato.

Questi alcuni passaggi dell’analisi di Corbo.

“Un Napoli ancora tutto da inventare ad una settimana dal campionato. Più che avere idee confuse, al Napoli ne manca solo una. Il tipo di gioco. Quale ha scelto Gattuso, chi e che cosa ha chiesto a De Laurentiis, Chiavelli, Giuntoli per riportare la squadra dal settimo posto almeno alla zona Champions?

L’attuale squadra è l’apoteosi delle contraddizioni, un cantiere aperto, come quasi tutti i club in questi giorni, ma il Napoli è precipitato in un ingorgo. Sta peggio perché alcuni giocatori chiave sono fermi sul mercato, non si conoscono le destinazioni, i ricavi delle vendite se saranno ceduti, le loro condizioni per la conferma, l’eventuale scatto di umore. Ne deriva che Gattuso non sa chi far giocare domenica, neanche immagina il suo nuovo Napoli”.

Corbo poi identifica nel futuro di Milik e Koulibaly e nelle caratteristiche tecniche di Osimhen i casi più spinosi del Napoli attuali.

Corbo poi chiude l’editoriale con una domanda:

“Oltre De Laurentiis sembra non ci sia una mente tecnica a rifare il Napoli. E se c’è. chi è?”.

