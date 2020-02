Antonio Giordano: “Non mi ritrovo nella scelta di Ospina in porta”

Nel corso della trasmissione su Radio Marte, c’è stato l’intervento di Antonio Giordano, giornalista de Il Corriere dello Sport.

Antonio Giordano è tornato sulla questione relativa alla titolarità di Meret o Ospina e anche su Mertens. Di seguito le sue parole:

“Mertens fu pagato 10 milioni di euro; se pensiamo ai prezzi di adesso non riesco ad immaginare quanto possa costare uno come Dries all’età in cui lo prese il Napoli. Parliamo di un giocare spaziale, che è diventato così anche grazie all’intuizione geniale di Sarri in quel ritiro a Dimaro.

Non mi ci ritrovo nella scelta di Ospina, continuo a pensare che Meret sia nettamente avanti al colombiano; penso che Alex sia un talento che nella politica di crescita di un club debba avere un ruolo prioritario e debba essere titolare.“

