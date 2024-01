Antonio Rapuano: un errore affidare a lui la direzione di gara della finale di Supercoppa

Antonio Rapuano ha diretto la finale di Supercoppa a Riyadh tra Napoli e Inter: designazione sbagliata da quanto ammette anche il designatore Gianluca Rocchi (fonte Corriere dello Sport)

Mea culpa di Rocchi : “La designazione di Rapuano è stata sbagliata, l’avrebbe ammesso lo stesso Rocchi ai pochi confidenti dei quali si fida. Il repentino cambio di gestione disciplinare ha inciso sulla partita in maniera determinante, vanificando il piano che era nella testa del suo designatore. Una scelta, però, che aveva delle crepe in partenza, perché non si può far maturare un frutto contro natura. La direzione di Rapuano nella finale di Supercoppa italiana, pressappochista e di poca intelligenza arbitrale, ha avuto un effetto domino clamoroso”.

E ancora si legge sul quotidiano nazionale: “La decisione ha rimesso gli arbitri di serie A nella bufera, creato problemi al suo designatore, riacceso il fuoco sulla battaglia politica interna che sta dilaniando la categoria, irritato Lega e Federcalcio”.



Ieri a “Marte Sport Live” (Radio Marte) si era espresso anche l’ex arbitro Gianluca Paparesta sul tema: “Con appena trentasei gare in Serie A non so se sia stato giusto far arbitrare a Rapuano una finale di Supercoppa. Direi che è stata una sorpresa rivelatasi poi negativa alla luce dei risultati. Una scelta incomprensibile, con cui Rocchi voleva forse dimostrare che c’era una classe arbitrale nuova in grado di dirigere partite di cartello, ma ha rischiato un arbitro che si è rivelato inadeguato perché ha usato due metri di valutazione diversi. La responsabilità maggiore però è di Rocchi, non di Rapuano che non era pronto a dirigere una partita del genere. Prima diventavano internazionali gli arbitri con almeno 50 gare in Serie A, oggi non più”.



Comments

comments