Apollion, il club fa scegliere ai tifosi la formazione per il derby

Curiosa iniziativa dell’Apollion Limassol, club cipriota, che ha permesso ai tifosi della squadra di far scegliere la formazione per il derby.

Con la pandemia ancora in corso, i tifosi sono lontani dalla squadra per cui si tifa. Per questo l’Apollion Limassol ha permesso ai propri tifosi, tramite la piattaforma Socios.com, di scegliere la formazione per il derby amichevole in programma il 9 ottobre contro l’FC Aris.

L’allenatore Avgousl ha commentato così l’iniziativa: “Vogliamo avere una solida connessione con i tifosi e rappresentarli nella maniera migliore possibile”. Non solo l’Apollion comunque, dato che tra i club italiani ci sono Juventus e Roma che usano la piattaforma e, tra i top club europei, ci sono PSG e Barcellona.

Comments

comments