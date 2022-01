Apple – Pronti investimenti miliardari per entrare nel mondo dello sport in diretta, a riportarlo è il noto portale Calcio e Finanza.

Secondo indiscrezioni, la società ha mostrato interesse per il “NFL Sunday Ticket”, che potrebbe raccogliere fino a 2,5 miliardi di dollari a stagione in diritti di trasmissione. Recentemente, la Premier League ha stretto un accordo di licenza con la commedia di Apple TV + “Ted Lasso”, che consente allo show di utilizzare filmati, loghi, divise dei club e il trofeo assegnato al vincitore del massimo campionato inglese.

Apple non ha rivelato il numero di abbonati al suo servizio di streaming, ma Wedbush stima che Apple TV+ abbia 20 milioni di abbonati paganti, con altri 25 milioni di sottoscrizioni per quanto riguarda i periodi di prova gratuiti. Al momento però, Apple non offre alcun evento streaming in diretta.

