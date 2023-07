Arabia Saudita, occasione anche a fine mercato

L’occasione Arabia Saudita potrebbe essere sfruttata da club e giocatori d’Europa anche oltre la classica chiusura del calciomercato estivo.

Per i principali campionati continentali, infatti, le operazioni di mercato si chiuderanno con l’1 settembre, in base a diversi orari ma comunque tutti nello stesso giorno: la finestra per acquisti e cessioni del torneo saudita, però, è più lunga.

Sono tanti i colpi fatti segnare dalle società saudite, da Brozovic a Koulibaly: attualmente, infatti, la Saudi Pro League è quinta a livello mondiale per spese sul mercato, ma seconda senza considerare le uscite con un disavanzo di oltre 130 milioni. Non solo, perché poi non sono mancati i grandi colpi a parametro zero come Benzema e Kantè.

Una occasione anche per i club per cercare di fare cassa con giocatori magari fuori dal progetto e con stipendi importanti. E che continuerà anche oltre la classica chiusura del mercato in Europa. Come reso noto dalla FIFA, infatti, nel riepilogo delle date legate alle operazioni di calciomercato per l’estate 2023, gli acquisti per i club sauditi saranno possibili fino al 20 settembre 2023, ovverosia di fatto 20 giorni in più rispetto ai principali campionati continentali, che chiuderanno tutti l’1 settembre. Come già successo ai tempi degli affari con la Cina, quindi, i club europei potranno cercare di sfruttare anche quei giorni per cedere i giocatori alle società saudite.

