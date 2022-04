Arbitri: nuovo scandalo rimborsi gonfiati, coinvolto ancora Giacomelli

Il giornalista Michele Criscitiello di Sportitalia durante la trasmissione serale da lui condotta, ha mostrato una delibera della Commissione Disciplinare dell’AIA su un novo scandalo dei rimborsi spesa gonfiati.

Nel dettaglio della delibera si parla dell’arbitro Giacomelli di Trieste che ha presentato un rimborso spesa aumentato di appena 71,40 euro.

L’arbitro triestino nella nota spese per la gara Spal-Brescia ha presentato un rimborso per la tratta in automobile tra Trieste e Ferrara, mentre invece Giacomelli in auto ha percorso solo la tratta Trieste-Portogruaro da dove poi ha proseguito il viaggio fino a Ferrara a bordo del suo assistente Tolfo.

Giacomelli, già coinvolto in passato in un caso uguale di rimborsi spese gonfiati, è stato sospeso per 14 mesi.

Nell’immagine successiva la delibera mostrata in TV da Michele Criscitiello.

