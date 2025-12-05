Arbitro assistenti e VAR per Napoli-Juventus

La sestina arbitrale
Arbitro LA PENNA
Assistenti PERETTI – COLAROSSI
IV: CREZZINI
VAR: ABISSO
AVAR: AURELIANO
La sestina arbitrale
Arbitro LA PENNA
Assistenti PERETTI – COLAROSSI
IV: CREZZINI
VAR: ABISSO
AVAR: AURELIANO
L’incredibile scelta di Spalletti per la partita a Napoli.
Napoli: La maledizione in mezzo al campo mai visto un infortunio come quello dí Lobotka.
Napoli rompe la quarta parete: arriva “R3V@LUT1@N”, il thriller che trasforma lo spettatore in protagonista
Napoli: la priorità per gennaio sono un paio di centrocampisti
Largo Maradona in protesta: area non più fruibile dall’8 dicembre
Infortunio per Lobotka
Il Napoli comunica due importanti iniziative allo stadio Maradona per i tifosi con disabilità
Vanja Milinkovic-Savic ha segnato e parato un rigore
Coppa Italia: Antonio Conte dopo Napoli-Cagliari
Ambrosino: “Sono contento e spero che con l’impegno che ci metterò ce ne saranno altre”