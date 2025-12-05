Arbitri

Arbitro assistenti e VAR per Napoli-Juventus

Pubblicato il

La sestina arbitrale 

Arbitro LA PENNA

Assistenti PERETTI – COLAROSSI

IV:     CREZZINI

VAR:     ABISSO

AVAR:     AURELIANO

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top