Argentina, Scaloni resterà il ct dell’Argentina

Lionel Scaloni resterà ct dell’Argentina. Nonostante non sia ancora arrivata l’ufficialità.

Claudio Tapia, presidente dell’Afa, la Federcalcio argentina, ha parlato alla stampa confermando il tecnico campione del Mondo.

“Siamo uomini di parola, non abbiamo alcun dubbbio che Scaloni continuerà ad essere il ct dell’Albiceleste, come avevamo già concordato prima del Mondiale in Qatar”.

Il contratto del tecnico che ha guidato la Selecciòn verso il terzo titolo Mondiale in Qatar scade a fine anno, ma l’Afa lavorerà per rinnovarlo almeno fino al 2026, anno in cui si disputerà il Mondiale in Stati Uniti, Canada e Messico. Nel mezzo, anche la Copa America 2024, altra competizione di cui l’Argentina detiene il titolo.

Alla guida della Nazionale dal 2018, anno in cui diventa il successore di Sampaoli dopo l’eliminazione al Mondaile in Russia, Scaloni ha raggiunto, nel 2019, la semifinale di Copa America, poi conquistata nel 2021 in Brasile, al Maracanà. Infine, il trionfo in Qatar, con in mezzo il successo nella Finalissima contro l’Italia.

Comments

comments