Argentini nel Napoli, il club chiarisce: “Non era una top 11”

Sui propri canali social la SSC Napoli chiarisce che la foto per celebrare gli argentini che hanno giocato nel Napoli non era una Top 11.

“La grafica è stata creata per il 25 di maggio, giorno della Patria in Argentina. In nessun momento si è voluta intendere che questa squadra fosse una Top 11 di argentini nella storia del Napoli.”

La gráfica fue creada para el 25 de mayo, Día de la Patria en Argentina. En ningún momento se quiso manifestar que ese equipo sea el TOP XI de jugadores argentinos en la historia del club. — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) May 25, 2020

